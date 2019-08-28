Сбербанк и "дочка" Роскосмоса заключили на авиасалоне МАКС соглашение о сотрудничестве

ЖУКОВСКИЙ /Московская область/, 28 августа. /ТАСС/. Сбербанк и компания "Главкосмос" (дочерняя компания Роскосмоса) подписали в среду на полях авиасалона салона МАКС-2019 соглашение о сотрудничестве, в рамках которого планируется совместная реализация проектов по производству продукции гражданского назначения. Об этом говорится в совместном пресс-релизе банка и госкорпорации.

В сообщении также отмечается, что в рамках соглашения планируются работа по внедрению продуктов экосистемы Сбербанка, обмен опытом между сторонами и организация финансирования и совместного сопровождения проектов.

Кроме того, Сбербанк намерен проработать вопросы финансирования проектов, направленных на создание продукции гражданского назначения, в том числе с привлечением дочерних либо аффилированных компаний, иностранных кредитных организаций и экспортных агентств.

Компания "Главкосмос" ориентирована на продвижение достижений российской ракетно-космической промышленности на мировые рынки и управление комплексными международными проектами. Компания работает более 30 лет и за это время осуществила запуск более 140 космических аппаратов.

Международный авиационно-космический салон МАКС-2019 проходит в подмосковном Жуковском с 27 августа по 1 сентября. Организаторами мероприятия выступают Минпромторг России и госкорпорация "Ростех". Участие в салоне принимают 827 компаний из 33 стран, в том числе 184 зарубежные компании.