Численность безработных в России за неделю снизилась на 0,3%

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Численность безработных граждан в России за прошедшую неделю сократилась на 0,3% и составила 717 тыс., сообщила в среду пресс-служба Минтруда.

"С 14 по 21 августа 2019 года численность безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости, снизилась на 0,3 % и составила 717 тыс. человек", - говорится в сообщении.

За неделю снижение численности безработных граждан произошло в 57 регионах, в 17 субъектах отмечен рост.

Суммарная численность работников, которые находились в простое по инициативе администрации, работали неполное рабочее время и были в вынужденных отпусках составила 94 тыс. 401 человек, добавили в ведомстве.