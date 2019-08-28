Нижегородская область подаст заявку на создание ОЭЗ в Дзержинске до конца года

ТАСС, 28 августа. Власти Нижегородской области планируют подать заявку в Минэкономразвития РФ на создание первой в регионе особой экономической зоны (ОЭЗ) в Дзержинске в четвертом квартале 2019 года, сообщил губернатор региона Глеб Никитин в среду на встрече с предпринимателями в Дзержинске.

"В четвертом квартале 2019 года мы будем подавать заявку на создание в регионе особой экономической зоны промышленно-производственного типа в Дзержинске", - сказал Никитин.

Как пояснили журналистам в пресс-службе правительства региона, особая экономическая зона "Кулибин" в городе займет площадь 72,5 га. Здесь будут свободные территории для развития, а также транспортная и инженерная инфраструктура.

Кроме того, власти проработали вопрос возможного размещения предприятий легкой промышленности на территории ОЭЗ.

"Никаких ограничений для предприятий легкой промышленности, заинтересованных в размещении производства на территории ОЭЗ, нет. Потенциальным резидентам нужно лишь соответствовать требованиям, прописанным в ФЗ "Об особых экономических зонах в Российской Федерации". Кроме того, в настоящее время им предоставляется госсподдержка в виде субсидии за счет средств областного бюджета по уплате процентов по кредитным договорам в размере ставки рефинансирования", - отметили в пресс-службе.