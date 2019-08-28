Индексы РТС и Мосбиржи по итогам дня увеличились на 0,61-0,62%.

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Индексы Мосбиржи и РТС к завершению торгов показали рост. Так индекс Мосбиржи вырос на 0,62% - до 2675,76 пункта, индекс РТС поднялся на 0,61%, до 1266,28 пункта, следует из данных торгов.

Курс доллара к рублю на Московской бирже по состоянию на 18:46 мск увеличился на 0,20%, до 66,578 рублей, курс евро вырос на 0,09%, до 73,755 рубля. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в октябре 2019 года на бирже ICE в Лондоне выросла на 0,82% - до $60,61 за баррель.

В среду российский фондовый рынок смог продемонстрировать восходящую динамику, чему поспособствовал внешний фон. Так, "быков" поддержала ситуация на рынке энергоносителей, где на фоне существенного снижения запасов углеводородов в США ближайший фьючерс на нефть марки Brent закрепился выше 60 долларов за баррель. При этом на западных фондовых площадках наблюдалась разнонаправленная динамика. В Европе к вечеру основные индексы теряли в пределах 0,3%, а в США после первых часов торгов индексы Dow Jones и S&P500 прибавили 0,6% и 0,5% соответственно, рассказал главный аналитик ПСБ Богдан Зварич.

Финансовый аналитик "БКС Премьер" Сергей Дейнека считает, что в четверг российский рынок акций может демонстрировать разнонаправленную динамику.

"Основной негатив в настроениях по-прежнему связан с неопределенностью вокруг торговых переговоров США и КНР. Пекин не подтверждает готовность к заключению сделки, о чем на днях заявил Трамп. Более того, похоже, шансы на это уменьшаются - в Федеральном реестре появился документ, который устанавливает повышение пошлин на товары из Китая объемом $300 млрд не на 10%, а на 15% с 1 сентября и 15 декабря 2019. На этом фоне юань может продолжить движение в девальвационном канале, что вкупе с продолжающимся коллапсом аргентинского песо продолжит оказывать давление на все развивающиеся валюты", - пояснил он. Прогнозный диапазон "БКС Премьер" по индексу Мосбиржи на завтра составляет 2660-2680 пунктов, курс рубля - в коридоре 66-67 руб. за доллар.