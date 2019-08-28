Арбитраж признал одно из юрлиц "Натали Турс" банкротом

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Арбитражный суд Москвы признал "Агентство путешествий "Натали", работавшее под брендом туроператора "Натали турс", банкротом. Об этом сообщается в картотеке арбитражных дел.

В решениях суда говорится, что конкурсным управляющим "Агентства путешествий "Натали" утверждается Малахов Александр Андреевич.

Ростуризм 3 сентября 2018 года исключил из федерального реестра туроператоров сведения о компаниях, работающих под брендом "Натали Турс". "Натали Турс" объявила об аннулировании всех своих туров с 4 июля. После этого туроператоры ООО "Панорама Тур", ООО "Агентство путешествий "Натали" и ООО "Туроператор "Натали Турс", работающие под брендом "Натали Турс", заявили о прекращении деятельности с 4 сентября.

"Натали Турс" продала около 30 тыс. туров до конца 2018 года, общая стоимость которых составила не менее 1,2 млрд рублей.