Эксперты назвали запуск аэротакси экспериментом, у которого есть будущее

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Подписание соглашения между "Яндекс.Такси" и "Вертолетами России" о запуске аэротакси пока больше походит на эксперимент и успешную рекламную историю, но в перспективе может стать успешным бизнесом и изменить рынок услуг такси. Об этом ТАСС рассказали опрошенные эксперты.

В среду холдинг "Вертолеты России" и "Яндекс.Такси" подписали на МАКС-2019 соглашение о развитии системы аэротакси. Тестовые полеты аэротакси планируется начать в следующем году в пригороде Москвы и зоне МКАД. В ходе сотрудничества подразумевается совместная разработка целой экосистемы, включающей в себя пилотируемые и беспилотные аппараты, управление воздушным движением в черте города, приложения для смартфона, сообщал генеральный директор ООО "ВР-Технологии" Александр Охонько.

Как отметил председатель Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко, в целом инициатива "Яндекса" в краткосрочной перспективе не повлияет на капитализацию компании и не скажется на объемах рынка вертолетов. "Вариант с аэротакси - это все-таки история про эксклюзив, который точно не может быть массовым, но эта история очень хорошая для "Яндекса". Это вряд ли даст каких-то колоссальных денег по объемам "Яндекса" или рынка такси, но то, что это красивая рекламная история - безусловно. Инвесторы очень любят такие немножко фантастические проекты", - предположил он.

С Клименко также согласен аналитик "ВТБ Капитал" Владимир Беспалов. По его мнению, сегодня вертолетные перевозки не смогут приносить больших доходов компаниям, но тем не менее могут оказать влияние на рынок такси в будущем. "В краткосрочной перспективе - это эксперимент, но в долгосрочной - может стать вполне реальным бизнесом. Постепенно грани между различными видами транспорта будут стираться, и они будут все больше интегрироваться между собой", - пояснил он.

Вместе с тем эксперты разошлись во мнениях относительно того, как отреагируют на эту сделку другие игроки рынка такси. Так, считает Клименко, будет неудивительно, если вслед за "Яндексом" на рынок вертолетного такси выйдет Mail.ru Group, поскольку подобный метод конкуренции свойственен обеим компаниям. С другой стороны, объяснил Беспалов, хотя теоретически другие компании тоже могут прийти на этот рынок, для них это вряд ли будет приоритетом. Однако он также допустил, что в будущем сегмент вертолетного такси может сильно измениться, вследствие чего возможны разные сценарии.

К примеру, в группе компаний "Везет" подтвердили ТАСС, что разделение направлений бизнеса не является приоритетом для компании. "Как показывает наш опыт, специализированной услугой стабильно пользуется узкая целевая аудитория. Чтобы наращивать долю такого сегмента, необходимо учитывать высокую стоимость услуги перевозчика и выходить на рынки с достаточной емкостью. В регионах таких, действительно, немного", - пояснили там.

Устранить законодательные преграды

Говоря о законодательном регулировании частных вертолетных перевозок в черте города, член комитета Госдумы по транспорту и строительству Дмитрий Ионин подчеркнул, что на данный момент для реализации подобного проекта необходимо изменить законодательство с тем, чтобы сделать реальными подобные виды услуг. "Конечно, законодательство необходимо менять. На то он и прогресс, что под него нужно менять действующее законодательство. Это интересный проект, и членам профильного комитета будет интересно, как переложить реализацию этого проекта на законодательную базу", - рассказал он.

Таким образом, уверен Ионин, такие соглашения должны подтолкнуть к тому, чтобы уже сейчас приступить к этой работе. "Подобные соглашения как раз будут отправной точкой и будут показывать, что будущее уже наступило", - уверен депутат.

Об аэротакси

Как сообщили ТАСС в пресс-службе "Яндекса", первые в России регулярные вертолетные рейсы после запуска будут доступны к заказу через приложение на смартфоне. При этом в перспективе в приложении "Яндекс.Такси" появится дополнительная опция: на определенных отрезках пути можно будет вместо автомобиля воспользоваться вертолетом, совершающим регулярные рейсы. Кроме того, "Яндекс.Такси" и правительство Москвы планируют подписать дополнительное соглашение об организации вертолетных рейсов компании над руслами рек и железными дорогами в черте города при том, что в области ограничений по полетам нет. Сроки подписания соглашения пока не оглашаются.

В компании также отмечают, что технологически "Яндекс" готов к реализации проекта. Компания выступит информационным сервисом, через который пользователи будут искать поездки по аналогии с обычными автомобильным такси. "Добавится только вид транспорта - вертолеты, для тех участков маршрутов, где будут открыты регулярные рейсы", - пояснили там. В "Яндексе" отмечают, что авиаперевозчик, как положено по закону, будет страховать пассажиров.