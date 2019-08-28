Кабмин обсудит вопрос о состоянии конкуренции в России

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Правительство на заседании в четверг обсудит ряд законопроектов, а также заслушает доклад Федеральной антимонопольной службы (ФАС) о состоянии конкуренции в стране. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев также проведет в четверг заседание наблюдательного совета государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ".

Как отметили в пресс-службе, доклад ФАС, который будет рассмотрен на заседании правительства, содержит, в частности, оценку состояния конкуренции и имеющихся проблем в целом ряде сфер (здравоохранение, образование, АПК, строительство, дороги, информационные технологии и телекоммуникации, ЖКХ, разные области энергетики, финансовые рынки и так далее). В докладе также приводятся предложения ФАС по улучшению состояния конкурентной среды в этих сферах и содержится информация о выполнении предложенных ранее мер по развитию конкуренции, сообщили в кабмине.

Законопроектная деятельность

Один из законопроектов, включенных в повестку заседания кабмина, также касается темы защиты конкуренции. Этим документом предлагается установить порядок организации хозяйствующими субъектами системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства. "Принятие законопроекта позволит повысить эффективность антимонопольного регулирования и создать дополнительные механизмы, стимулирующие хозяйствующие субъекты к принятию мер по предупреждению нарушений антимонопольного законодательства", - говорится в материалах правительства РФ.

Также правительство рассмотрит на заседании вопрос о внесении на ратификацию в Госдуму протокола к соглашению между правительством РФ и Организацией Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), согласно которому генеральному секретарю ОДКБ, его заместителям и членам их семей, если они не являются гражданами РФ, предоставляются привилегии и иммунитет дипломатического агента в соответствии с Венской конвенцией 1961 года.

Еще один пункт повестки - вопрос о внесении на ратификацию в Госдуму подписанного в Цхинвале 6 мая текущего года протокола к соглашению между правительствами России и Южной Осетии, согласно которому экспорт российских нефтепродуктов в эту республику осуществляется без применения временного периодического таможенного декларирования. Как говорится в материалах кабмина, этот документ "направлен на упрощение оформления экспорта российских нефтепродуктов в Республику Южная Осетия" и его реализация "будет способствовать развитию российско-югоосетинского торгово-экономического сотрудничества".

Правительство решит также вопрос о внесении на ратификацию в Госдуму соглашения с Европейской организацией ядерных исследований (ЦЕРН) о научно-техническом сотрудничестве в области физики высоких энергий и иных сферах взаимного интереса и протокола к нему. Это соглашение, подписанное в Женеве 16 апреля 2019 года, было разработано для обновления существующего формата сотрудничества России и ЦЕРН и предусматривает как расширение участия Российской Федерации в деятельности этой организации, так и участие ЦЕРН в проектах на территории РФ. "Принятие проекта федерального закона [о ратификации данного соглашения] обеспечит кооперацию российских научных организаций с ЦЕРН и получение новых результатов в области фундаментальных и прикладных научных исследований", - отметили в пресс-службе кабмина.

Субсидии регионам

В повестку заседания включен вопрос о выделении из резервного фонда правительства субсидий на софинансирование расходов ряда регионов на строительство и реконструкцию объектов здравоохранения. Проектом постановления предусматривается выделение почти 421,5 млн рублей Хакасии, Красноярскому краю, Кемеровской и Самарской областям "для обеспечения ввода в эксплуатацию объектов здравоохранения, завершения расчетов по заключенным государственным контрактам и укрепления материально-технической базы медицинских организаций".

Кроме того, кабмин рассмотрит вопрос о выделении дополнительных бюджетных ассигнований Иркутской области на выплату компенсаций аграриям в связи с ущербом от паводков. Согласно проекту распоряжения кабмина, объем соответствующих средств будет увеличен со 179,5 млн рублей, которые были выделены в конце июля, до 475,6 млн рублей.

Новые проекты ВЭБ.РФ

На заседании наблюдательного совета ВЭБ.РФ под руководством премьер-министра России в четверг будут рассмотрены вопросы финансирования новых промышленных и инфраструктурных проектов в сфере переработки углеводородов, дорожного строительства и судостроения, сообщили в пресс-службе кабмина. "Также наблюдательный совет обсудит вопросы корпоративного управления, в частности годовой отчет корпорации и результаты выполнения ключевых показателей эффективности ВЭБ.РФ за первое полугодие 2019 года", - говорится в сообщении.

В заседании примут участие первый вице-премьер - министр финансов Антон Силуанов, вице-премьер - глава Аппарата правительства Константин Чуйченко, вице-премьеры Максим Акимов и Дмитрий Козак, помощник президента РФ Андрей Белоусов, министр экономического развития Максим Орешкин и председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов.

ВЭБ.РФ - крупнейший российский институт развития. В партнерстве с коммерческими банками эта госкорпорация занимается финансированием масштабных проектов, направленных на развитие инфраструктуры, промышленности, социальной сферы, укрепление технологического потенциала и повышение качества жизни людей. Высшим органом управления ВЭБ.РФ является наблюдательный совет, который возглавляет премьер-министр России.