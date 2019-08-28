НПП "Звезда" представило на МАКС новое катапультное кресло для легкомоторных самолетов

ЖУКОВСКИЙ /Московская область/, 29 августа. /ТАСС/. Российское НПП "Звезда" (разработчик скафандров и катапульт для самолетов) создало новую катапультную систему для пилотов легкомоторных самолетов, не имеющую мировых аналогов. Новинку предприятие представило на авиасалоне МАКС.

"Система, которую мы сейчас позиционируем, - новая разработка. Такой технологии, которую мы сделали, в мире нигде нет", - рассказал ТАСС гендиректор НПП "Звезда" Сергей Поздняков.

По его словам, принципиальное отличие от других катапультных систем заключается в наличии специальной телескопической штанги, которая установлена на спинке кресла пилота. "Внутрь этой штанги закачан воздух. При необходимости покидания кабины летчик дергает специальную ручку, вскрывает баллон, который внутри штанги, и этот телескоп раскрывается как удочка, разбивает стекло кабины и за привязную систему летчика выкидывает из кресла. Это вещь, которая позволит спасти жизнь в экстремальной ситуации", - пояснил гендиректор.

Еще одна особенность новой системы - она работает на воздухе в отличие от предыдущих, которые работали на порохе, отметил собеседник агентства. Поздняков уточнил, что специалисты практически завершили все наземные испытания нового кресла-катапульты. Были также проведены испытания системы на манекенах в полете на собственном самолете НПП "Звезда", которые подтвердили работоспособность изделия.

Он отметил, что такого типа катапультный систем, когда летчика выкидывает за телескопическую штангу, как бы "за шкирку", нет нигде в мире. "Есть классические системы, когда летчик сидит в кресле и его вместе с креслом выкидывает. А здесь человек вылетает без кресла, с наспинным парашютом. Пока он вылетает, раскрывается ранец и открывается парашют", - рассказал гендиректор НПП "Звезда".

Собеседник агентства добавил, что разработка и создание нового кресла осуществлялись полностью за счет собственных средств предприятия. "Мы полагаем, что за несколько лет поставок это окупится и принесет прибыль", - уточнил Поздняков.

Перспективы эксплуатации системы

Он сообщил, что эту систему уже установили на самолеты Diamond австрийской компании Diamond Aircraft Industries в рамках совместного проекта. "Это учебный самолет, скорость которого около 400 км/ч. Мы с австрийцами заключили соглашение и до конца этого года уже поставим им эту систему", - уточнил глава предприятия.

По словам Позднякова, в сентябре этого года пройдут испытания кресла из кабины самолета Diamond. "Мы отдельно все проверили, нам осталось только испытать из кабины, катапультировать на земле. В течение сентября мы должны их завершить, там будет несколько экспериментов", - рассказал он.

"Пока у нас в этом году планируется поставка для оборудования новой системой четырех самолетов Diamond, на следующий год мы оборудуем этими креслами уже больше 20 таких машин", - сказал собеседник агентства.

Также новая система будет использована на спортивно-пилотажных самолетах Су-31 российской компании "Ларос". Гендиректор НПП "Звезда" уточнил. что эти самолеты будут еще год-полтора проходить испытания, после чего предприятие поставит компании "Ларос" новые катапультные кресла.