США не хотят допустить китайские компании к созданию сетей 5G

НЬЮ-ЙОРК, 29 августа. /ТАСС/. США стремятся допустить к созданию информационных сетей пятого поколения (5G) лишь "проверенных поставщиков", а не китайские компании, и готовы предпринять меры в отношении тех стран, которые используют китайское телекоммуникационное оборудование. Об этом заявил в среду на встрече с журналистами заместитель помощника госсекретаря США по делам экономики и бизнеса Роберт Стрейер, курирующий вопросы информационной политики и кибербезопасности.

"В сетях пятого поколения объем передаваемой информации возрастет примерно в 100 раз по сравнению с ныне существующими сетями четвертого поколения", - отметил он, подчеркнув при этом, что "поставщик критически важного оборудования и программного обеспечения для этих сетей не должен находиться под контролем иностранного правительства". "Мы знаем, что законы о национальной разведке в Китае дают возможности правительству требовать от любой организации выполнения требований китайской разведки и службы безопасности", - заявил заместитель помощника госсекретаря, уточнив, что США намерены использовать оборудование "только вызывающих доверие поставщиков" - Ericsson, Nokia и Samsung, а китайские компании "не вызывают доверия".

Стрейер недвусмысленно заявил о том, что использование другими странами китайских технологий при создании сетей пятого поколения приведет к тому, что США пересмотрят условия предоставления им секретной информации. "У нас установились важные отношения в сфере обмена информацией с рядом стран, которые выгодны и нам, и им, - сказал он. - Мы хотим, чтобы такие отношения продолжались. Однако если страны включат в свои телекоммуникационные сети оборудование от тех поставщиков, которые не вызывают доверия, то нам придется пересмотреть условия, на которых мы предоставляем им эту важную информацию".

15 мая президент США Дональд Трамп подписал указ, вводящий режим чрезвычайного положения для защиты информационно-коммуникационной инфраструктуры США от иностранных угроз. В связи с этим Минторг США с 17 мая внес китайскую компанию Huawei в черный список из-за угрозы национальной безопасности. 20 мая Минторг выдал Huawei временную генеральную лицензию сроком на 90 дней, которая возобновляет ее право обеспечивать обслуживание сетей и предоставлять обновления программного обеспечения для ее мобильных устройств.

В августе прошлого года Трамп подписал указ, который запретил правительственным ведомствам США использовать оборудование, произведенное Huawei и еще одной китайской компанией - ZTE.