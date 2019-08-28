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Глава Минфина США сообщил, что Вашингтон пока отказывается от долларовых интервенций

Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает также возможность принятия мер по снижению высокого курса американского доллара, чтобы остановить отток инвестиций из экономики

НЬЮ-ЙОРК, 29 августа. /ТАСС/. Администрация США в настоящий момент не намерена предпринимать интервенции на долларовом рынке и в случае возникновения такой необходимости в будущем предпочтет тесно координировать такие меры с Федеральной резервной системой (ФРС, выполняет функции Центробанка США). Об этом сообщил в опубликованном в среду интервью агентству Bloomberg министр финансов Стивен Мнучин.

По его словам, у Минфина США "нет намерения проводить [долларовые] интервенции в настоящее время". "Ситуация может измениться в будущем, однако сейчас мы не рассматриваем возможность интервенции", - заявил Мнучин.

Как обращает внимание Bloomberg, администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность принятия мер, которые помогут снизить высокий курс американского доллара, чтобы остановить отток инвестиций из экономики и с финансового рынка страны. В прошлом месяце официальные лица в Вашингтоне информировали о том, что Соединенные Штаты впервые в истории исключили возможность валютных интервенций, чтобы сбить курс доллара. Последствия его дороговизны ставят в неблагоприятное положение США во время торговых споров, особенно с Китаем, уточнило агентство.

"В целом подобные вещи [долларовые интервенции] оптимальнее всего проводить на основе координации из-за объема и масштаба рынков данных валют", - сказал Мнучин. "Валютные рынки, в особенности доллара, - одни из крупнейших и самых ликвидных рынков", - резюмировал министр.

По данным Bloomberg, США в последний раз проводили такие интервенции в 1998, 2000 и 2011 годах.

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США
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