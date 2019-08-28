Глава Минфина США сообщил, что Вашингтон пока отказывается от долларовых интервенций

НЬЮ-ЙОРК, 29 августа. /ТАСС/. Администрация США в настоящий момент не намерена предпринимать интервенции на долларовом рынке и в случае возникновения такой необходимости в будущем предпочтет тесно координировать такие меры с Федеральной резервной системой (ФРС, выполняет функции Центробанка США). Об этом сообщил в опубликованном в среду интервью агентству Bloomberg министр финансов Стивен Мнучин.

По его словам, у Минфина США "нет намерения проводить [долларовые] интервенции в настоящее время". "Ситуация может измениться в будущем, однако сейчас мы не рассматриваем возможность интервенции", - заявил Мнучин.

Как обращает внимание Bloomberg, администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность принятия мер, которые помогут снизить высокий курс американского доллара, чтобы остановить отток инвестиций из экономики и с финансового рынка страны. В прошлом месяце официальные лица в Вашингтоне информировали о том, что Соединенные Штаты впервые в истории исключили возможность валютных интервенций, чтобы сбить курс доллара. Последствия его дороговизны ставят в неблагоприятное положение США во время торговых споров, особенно с Китаем, уточнило агентство.

"В целом подобные вещи [долларовые интервенции] оптимальнее всего проводить на основе координации из-за объема и масштаба рынков данных валют", - сказал Мнучин. "Валютные рынки, в особенности доллара, - одни из крупнейших и самых ликвидных рынков", - резюмировал министр.

По данным Bloomberg, США в последний раз проводили такие интервенции в 1998, 2000 и 2011 годах.