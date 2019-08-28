Tesla впервые предложила автострахование в США

НЬЮ-ЙОРК, 29 августа. /ТАСС/. Американская компания Tesla впервые вышла на рынок автомобильного страхования в США и начала со штата Калифорния. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в среду в блоге Tesla.

"Страховка Tesla предусматривает широкий охват [услуг] и урегулирования претензий для наших клиентов в Калифорнии и будет распространена на другие штаты в будущем", - уточнила компания.

Она разместила ссылку на сайт, который позволяет приобрести страховой полис "за одну минуту". Tesla обещала установить ежемесячный страховой взнос без косвенных поборов.

Компания Tesla была основана в 2003 году Илоном Маском. Первоначально она называлась Tesla Motors, но впоследствии была переименована в Tesla. Ее штаб-квартира находится в Пало-Альто (штат Калифорния). Сначала фирма специализировалась на производстве электромобилей, однако позже стала заниматься созданием солнечных батарей и других энергонакопительных систем.