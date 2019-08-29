Рост потребительского кредитования в июле замедлился до 7,6%

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Рост потребительского кредитования в России в июле 2019 года по отношению к тому же периоду годом ранее составил 7,6%, рост показателя в июле 2018 года по сравнению с июлем 2017 года составил почти 36%, сообщили ТАСС в бюро кредитных историй (БКИ) "Эквифакс".

В сообщении отмечается, что объем потребительских кредитов увеличился в июле 2019 года до 254 млрд рублей. В июле 2018 года показатель составил 236 млрд рублей. В тот же месяц 2017 года - 174 млрд рублей.

"По итогам июля 2019 года можно говорить о замедлении темпов роста всего розничного банковского кредитования, в том числе обеспеченного. Сравнивая июль 2019 к аналогичному периоду 2018 года, можно говорить о росте потребительского кредитования менее чем на 8%, тогда как сравнение июля 2018 к июлю 2017 года показывало куда более серьезный рост - почти 36%. Если в 2017 и 2018 годах рост обеспечивался в большей степени за счет выдачи большего числа кредитов большему числу клиентов, то в 2019 году тренд изменился - объем вновь выдаваемых кредитов остался практически неизменным, тогда как суммы кредитов продолжили свой рост. Связано это с тем, что выдать кредит уже существующему клиенту банка гораздо проще, чем привлечь нового клиента и уговорить его взять кредит", - приводит пресс-служба слова гендиректора БКИ Олега Лагуткина.

Количество кредитов напротив увеличилось до 1,4 млн ссуд в июле 2019 года с 1,38 млн ссуд за тот же период годом ранее. Средняя сумма потребкредита возросла до 181 тыс. рублей в июле 2019 года по сравнению с 171 тыс. рублей в том же месяце 2018 года.

"Эквифакс" имеет базу из более чем 329,2 млн кредитных историй физических лиц и 866 тыс. кредитных историй юридических лиц, пополняемую 2000 организациями.

Банк России неоднократно выражал обеспокоенность динамикой роста потребкредитования и долговой нагрузки заемщиков. ЦБ отмечал, что темпы роста кредитования заметно опережают рост как номинальных доходов, так и заработных плат. Для ограничения рисков ЦБ, в частности, вводит показатель долговой нагрузки заемщика и планирует с 1 октября ввести для банков коэффициенты риска по потребкредитам в зависимости от показателя долговой нагрузки (отношение долга к доходам) и полной стоимости кредита.