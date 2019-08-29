Дагестанский оборонный концерн построит три многофункциональных самолета МАИ-411

МАХАЧКАЛА, 29 августа. /ТАСС/. Дагестанский оборонный концерн "Кизлярский электромеханический завод" в 2020 году построит три четырехместных многофункциональных самолета МАИ-411, в настоящее время модель существует в единственном экземпляре, сообщил ТАСС гендиректор предприятия Ибрагим Ахматов.

"Пока у нас один самолет, сейчас мы изготавливаем три самолета с учетом всех замечаний, которые всегда бывают. Устраним все замечания, три объекта поставим на сертификационные испытания в следующем году", - сказал Ахматов. Накануне он сообщил ТАСС, что самолет был успешно поднят в воздух на международном авиасалоне МАКС, это была первая демонстрация полета МАИ-411.

Самолет разработан совместно с КБ Московского авиационного института и построен на базе кизлярского предприятия. При взлетной массе 1250 кг он может совершать полет на высоте до 3 тыс. м на расстояние 1,5 тыс. км. Сферы применения: авиаперевозки, патрулирование, аэросъемка, инструментальный мониторинг. По данным администрации Кизляра, проект по созданию самолета начался около трех лет назад, общий объем инвестиций составил порядка 200 млн рублей.