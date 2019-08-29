Эксперт считает, что протесты в Гонконге могут отразиться на экономике всего Китая

ПЕКИН, 29 августа. /ТАСС/. Непрекращающиеся беспорядки и акты насилия в Гонконге могут негативно отразиться на экономическом развитии и позиции Китая на мировой арене. Такое мнение выразил в четверг председатель субфорума по глобальному экономическому развитию и безопасности Азиатского экономического форума в Боао (остров Хайнань, юг страны) Цзэн Вэйсюн.

"Акты насилия в Гонконге вызывают чрезвычайное беспокойство <…> Очевидно, что это существенно повлияло на гонконгскую экономику, в том числе на сферу туризма, ресторанный бизнес. Если мы не улучшим ситуацию в ближайшее время, она отразится на экономическом развитии нашей страны, как и на позиции Китая на мировой арене", - отметил он, выступая на пресс-конференции в Пекине.

По словам Цзэн Вэйсюна, он полностью одобряет действия администрации Гонконга по урегулированию обстановки в этом специальном административном районе, юридически обоснованные меры по сдерживанию насилия среди агрессивно настроенных групп протестующих.

С 9 июня в Гонконге вспыхнули массовые протесты против инициированного местными властями законопроекта, который направлен на то, чтобы наладить механизм выдачи из Гонконга в материковый Китай для судебного преследования лиц, подозреваемых в нарушении законов КНР или находящихся в розыске. Под давлением общественности глава местной администрации Кэрри Лам сняла законопроект с повестки дня, но это не остановило волну антиправительственных протестов.