Власти Якутии планируют расширить ТОР "Кангалассы"

МИРНЫЙ /Якутия/, 29 августа. /ТАСС/. Власти Якутии планируют переименовать ТОР "Индустриальный парк "Кангалассы" в ТОР "Якутия" с ее расширением на территорию всей республики. Об этом сообщила журналистам на I нефтегазовом форуме в якутском городе Мирный министр экономики региона Майя Данилова.

"Сейчас Минвостокразвития России и правительство Якутии больше склоняются к подходу о расширении [существующей в Якутии] ТОР. Скоро должно выйти решение о постановлении правительства РФ о переименовании ТОР "Индустриальный парк "Кангалассы" в ТОР "Якутия", которая будет охватывать всю территорию [республики]", - сказала Данилова.

Она добавила, что в состав расширенной ТОР могут войти нефтегазовые компании, работающие в Западной Якутии.

Проект создания территории опережающего развития "Индустриальный парк "Кангалассы" начали реализовывать в 2015 году, администрация Якутска выделила на эти цели 138 га земли. На территории монопрофильного поселка Кангалассы создается промышленный комплекс по производству продукции для строительного и жилищно-коммунального хозяйства.

I нефтегазовый форум проходит в Мирнинском районе 29-30 августа. В его работе участвуют порядка 200 экспертов, представителей нефтегазовых компаний и органов власти. В программу включены встречи в формате B2B и B2G ("бизнес и бизнес", "бизнес и власть"), общее пленарное заседание, панельные дискуссии по блокам, семинар, форсайт-сессия, презентации бизнес- и инвестиционных проектов.