Представитель Козака: затраты "Россетей" на покупку сетей не должны вызвать рост тарифов

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Затраты "Россетей" на консолидацию территориальных сетевых организаций (ТСО) могут быть заложены в инвестпрограмму, а не в тариф. Такая идея обсуждалась на совещании у вице-премьера Дмитрия Козака, который в правительстве курирует вопросы ТЭК. Об этом ТАСС сказал его официальный представитель Илья Джус.

"Обсуждался подход, при котором затраты на консолидацию активов можно включать в инвестпрограмму при условии, что эти расходы не должны приводить к росту тарифа и должны компенсироваться в дальнейшем за счет экономии на эксплуатации сетевой инфраструктуры", - пояснил он.

Газета "Коммерсантъ" сообщила со ссылкой на источники, что Козак поддержал предложение "Россетей" о включении в тариф затрат на покупку неподконтрольных ей ТСО. Таким образом, теперь за подобные сделки заплатят потребители энергии, отмечало издание.