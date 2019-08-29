Трутнев: темпы экономического роста в ДФО должны достичь 6% в год

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Темпы экономического роста в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) должны достичь 6% в год. Сейчас этот показатель превышает среднероссийские вдвое, сообщил вице-премьер - полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев в интервью, размещенном в официальном журнале Восточного экономического форума (ВЭФ).

"Экономический рост в ДФО больше 4%, это в два раза выше среднероссийских показателей. Но сейчас перед нами стоит еще одна задача - обеспечить темпы экономического роста Дальнего Востока до 6% в год. А еще нужно понять, как сделать так, чтобы качество жизни на Дальнем Востоке и в Арктике поднялось до уровня выше среднероссийского. Эти задачи перед нами поставил президент РФ Владимир Путин", - отметил Трутнев.

Вопросы и перспективы развития экономики и социальной сферы на Дальнем Востоке будут обсуждаться на различных сессиях ВЭФ. В частности, эксперты обсудят привлечение инвестиций, государственно-частное партнерство, развитие здравоохранения, ЖКХ и городской среды и другие вопросы.

Пятый Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке 4-6 сентября. Его организатором выступает фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер, официальное фотохост-агентство и модератор Зоны презентаций инновационных возможностей Дальнего Востока.