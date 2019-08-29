Трутнев: инвестиции в регионы Дальнего Востока поступают из 17 стран мира

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Иностранные инвестиции поступают в регионы Дальнего Востока из 17 стран, в том числе из Китая, Японии, Австралии. Об этом сообщил вице-премьер - полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев в интервью, размещенном в официальном журнале Восточного экономического форума (ВЭФ).

"В инвестиционном пространстве Дальнего Востока действует 17 стран мира: Китай, Япония, Республика Корея, Австралия, Новая Зеландия, Вьетнам и другие", - сказал Трутнев. Он добавил, что порядка 32% прямых иностранных инвестиций, поступивших в Россию с 2014 года, пришли в дальневосточные регионы.

Росту инвестиций на Дальнем Востоке способствовали, в частности, меры, принятые за пять лет, прошедших с первого ВЭФ. Среди них принятие новых законов, создание территорий опережающего развития и свободного порта Владивосток, адресная финансовая и инфраструктурная поддержка инвесторов.

Вопросы привлечения инвестиций, в том числе иностранных, в экономику Дальнего Востока будут обсуждаться на различных сессиях ВЭФ. В частности, эксперты обсудят проекты и меры поддержки в области нефтехимии и перевалки угля, развитие малого и среднего предпринимательства, становление цифровой экономики и другие аспекты.

Пятый Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке 4-6 сентября. Его организатором выступает фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер, официальное фотохост-агентство и модератор Зоны презентаций инновационных возможностей Дальнего Востока.