Козлов: в Свободный порт Владивосток могут войти Благовещенск и Чита

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Благовещенск и Чита могут войти в территорию Свободного порта Владивосток, решение по этому вопросу будет принято в ближайшее время. Об этом сообщил министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов в интервью, размещенном в официальном журнале Восточного экономического форума (ВЭФ).

"Сейчас у нас есть две заявки на распространение режима Свободного порта Владивосток: на территорию Благовещенска, столицы Амурской области, и Читы - Забайкальского края. Решение по ним будет принято в ближайшее время", - сказал Козлов.

Кроме того, добавил он, бизнес выступил с предложением пересмотра системы налоговых льгот для резидентов территорий опережающего развития (ТОР) и Свободного порта Владивосток. В числе предложений - сделать ставку на прибыль организаций 7% с момента реализации проекта. Сейчас она составляет 0% в течение пяти лет, а в дальнейшем вырастает до 12%.

"Суть в том, что в течение первых пяти лет многие предприятия только проектируются и строятся, а потом, когда запускаются, ставка налога уже достаточно высока. А при новой схеме пониженную ставку они будут платить постоянно. Плюс регионы сразу будут получать налоговые доходы. Те же резиденты, которые работают по теперешней схеме, смогут перейти на новую, если захотят", - сообщил министр.

По словам министра, также прорабатывается вопрос создания в структуре Корпорации развития Дальнего Востока проектного института, который будет наделен полномочиями осуществлять государственную экспертизу проектно-сметной документации и подтверждения сметной стоимости объектов резидентов и инфраструктуры ТОР и Свободного порта Владивосток.

"Что это даст? В первую очередь сокращение сроков и оптимизацию административных процедур. А это напрямую влияет на сроки реализации инвестиционных проектов наших резидентов", - отметил министр.

О ВЭФ

Пятый Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке 4-6 сентября. Его организатором выступает фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер, официальное фотохост-агентство и модератор Зоны презентаций инновационных возможностей Дальнего Востока.