"Руслайн" с сентября начнет полеты из Минеральных Вод в Саранск

ПЯТИГОРСК, 29 августа. /ТАСС/. Авиакомпания "Руслайн" с 14 сентября приступит к рейсам из Минеральных Вод (Ставропольский край) в Саранск, сообщила в пятницу пресс-служба международного аэропорта Минвод на своей странице в сети Instagram.

"Рейсы планируются к выполнению по четвергам и субботам. Вылет в Саранск из Минеральных Вод в 22:30 мск, время в пути составит 2 часа", - говорится в сообщении.

Пресс-служба отмечает, что этим же рейсом возможно добраться до Екатеринбурга по маршруту Минеральные Воды-Саранск-Екатеринбург.

Международный аэропорт Минеральные Воды - крупнейший на Северном Кавказе, за 2018 год обслужил более 2,4 млн пассажиров, что на 10,5% превышает результат 2017 года.