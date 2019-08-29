Рабочие должны сдать павильоны "Улицы Дальнего Востока" к ВЭФ 31 августа

ВЛАДИВОСТОК, 29 августа. /ТАСС/. Рабочие должны 31 августа сдать "под ключ" все отстроенные павильоны "Улицы Дальнего Востока", которая будет работать на набережной Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ). Об этом сообщила в четверг пресс-служба администрации Владивостока.

Из-за сильных дождей в Приморском крае объявили режим чрезвычайной ситуации регионального характера, который распространен на территории 15 муниципальных образований. Наиболее пострадал Владивосток, где подтопило десятки улиц, жилых домов и участки в пригороде.

"В предстоящую субботу, 31 августа, рабочие должны сдать под ключ все отстроенные павильоны, а сразу после этого на набережной начнется генеральная уборка: пылесосы соберут весь мусор, спецмашины отмоют прогулочную территорию, а рабочие - парапеты", - говорится в сообщении.

В четверг дождь во Владивостоке прекратился, и теперь, отмечает пресс-служба, строители торопятся завершить работы. Немаловажно привести в порядок территорию набережной и ликвидировать последствия ливней. Рабочие убирают наносы грунта на территории набережной, прочищают ливневки, восстанавливают, где это необходимо, спуски к морю, меняют разбитые гранитные плиты на новые.

Выставка достижений регионов ДФО "Улица Дальнего Востока" является неотъемлемой частью каждого ВЭФ. На ней каждый регион округа представляет свой туристический и экономический потенциал. В настоящий момент рабочие монтируют будущие стенды регионов, собирают большие павильоны, украшают их, устанавливают интерактивные элементы.

Пятый Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке 4-6 сентября. Его организатором выступает фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер, официальное фотохост-агентство и модератор Зоны презентаций инновационных возможностей Дальнего Востока.