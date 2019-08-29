В России разработали интеллектуальную систему обнаружения угроз в аэропортах

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Холдинг "Росэлектроника" (входит в Ростех) представил на МАКС-2019 программно-аппаратный комплекс с искусственным интеллектом, который включает систему обнаружения угроз с искусственным интеллектом и систему реагирования на основе DMR-радиостанций и широкополосной мобильной связи стандарта LTE. Об этом говорится в сообщении Ростеха.

Новейшая система позволит существенно снизить количество нештатных ситуаций, а также повысить оперативность реагирования аэропортовых служб. "Принцип работы комплекса основан на применении компьютерного зрения для обнаружения и сопровождения объектов, их анализа и классификации при помощи искусственного интеллекта. Профильные службы оперативно информируются о нештатных ситуациях с помощью широкополосной мобильной связи стандарта LTE и DMR-радиостанций", - отмечается в сообщении.

Система способна выявлять факты несанкционированного проникновения на объекты, определять нештатные ситуации и потенциальные угрозы, может эффективно применяться как в помещениях, так и для охраны периметра аэропорта в любое время суток.

Базовая станция LTE разработки концерна "Созвездие" дает возможность развернуть на территории аэропорта сеть мобильной широкополосной корпоративной связи для передачи больших объемов информации со скоростью до 350 Мбит/с. Оборудование поддерживает частотные диапазоны от 450 до 2690 МГц, а также стандарт NB-IoT, что позволяет использовать технологию интернета вещей для автоматизированного мониторинга безопасности и сигнализации о чрезвычайных ситуациях на объектах авиационной инфраструктуры.

"Росэлектроника" объединяет более 120 предприятий и научных организаций, специализирующихся на разработке и производстве радиоэлектронных компонентов и технологий, средств и систем связи, автоматизированных систем управления, робототехнических комплексов, СВЧ-радиоэлектроники, вычислительной техники и телекоммуникационного оборудования. Продукция холдинга поставляется более чем в 30 стран мира, в том числе в страны Европы, Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока, Африки и Латинской Америки.