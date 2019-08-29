"Эксперт РА" подсчитал, сколько банков столкнулись с оттоком средств граждан за год

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Более половины банков столкнулись с оттоком средств граждан в период с 1 июля 2018 года по 1 июля 2019 года, наблюдается тенденция концентрации средств в более крупных финансовых организациях, говорится в исследовании рейтингового агентства "Эксперт РА".

"Почти половина банков демонстрирует более или менее выраженные признаки дефицита фондирования. За период с 01.07.2018 г. по 01.07.2019 г. 53% действующих банков столкнулись с чистым оттоком привлеченных средств населения, 48% - с чистым оттоком ресурсов предприятий. Такая динамика отражает рост концентрации фондирования на счетах в топ-10 банках. Совокупный по топ-10 объем средств населения за аналогичный период вырос на 15%, средств организаций - на 8%", - говорится в материале.

По данным агентства, пятая часть банков в РФ понесли убытки за последние четыре квартала. Из них 44% имеют приемлемую операционную эффективность и могли сгенерировать прибыль, если бы не несли потери от реализации кредитного риска. Эти факторы свидетельствуют о сохраняющихся проблемах с качеством активов банковского сектора, отмечают аналитики.

Агентство прогнозирует 45 дефолтов банков (отзывы лицензий) в период с 1 июля 2019 года по 1 июля 2020 года.

В рейтинговом агентстве отметили, что в то время как Банк России сконцентрирован на санации крупных игроков, "на рынке остается значительное число проблемных банков, финансовое состояние которых может создать угрозу интересам кредиторов в среднесрочной перспективе".

"Массовая миграция игроков с низкой оценкой кредитоспособности в более высокие рейтинговые категории (то есть кардинальное улучшение их финансового состояния) представляется маловероятной. Таким образом, даже в случае замедления процесса отзыва лицензий регулятором большая часть ожидаемых дефолтов будет просто накапливаться и транслироваться на будущие периоды", - подчеркивается в исследовании.