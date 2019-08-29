Строители в сентябре приступят к монтажу автоматики на ж/д части Крымского моста

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 августа. /ТАСС/. Строители в сентябре 2019 года приступят к монтажу систем поездной автоматики для безопасности движения на железнодорожной части Крымского моста, сообщили журналистам в информационном центре "Крымский мост".

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"В сентябре начнется монтаж устройств поездной автоматики. На объекте занято почти 3 тыс. инженеров и рабочих", - приводятся в сообщении слова заместителя гендиректора по инфраструктурным проектам компании "Стройгазмонтаж" Леонида Рыженькина.

В частности, идет работа по установке систем сигнализации и централизации блокировки, которая позволит обеспечить безопасность пассажирского сообщения и грузового в дальнейшем.

По словам Рыженькина, железнодорожная часть моста находится в процессе строительства, первые поезда пойдут по мосту, как и планируется, в конце текущего года. Сейчас на стройплощадке продолжается устройство верхнего строения пути, его балластировка щебнем, рихтовка и выправка.

Укладываются контррельсы - дополнительные рельсы внутри основной колеи. Они применяются на железных дорогах, чтобы удержать вагоны от возможного схода. Продолжается установка стоек освещения и шумозащитных экранов.

Крымский мост протяженностью 19 км - самый длинный в России и Европе - связал полуостров с другими регионами России. Автомобильная часть моста заработала в мае 2018 года. Строительство железнодорожной части моста и подходов к нему завершится до конца 2019 года.