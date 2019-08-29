Региональный операционный центр банка "Открытие" открылся во Владикавказе

ВЛАДИКАВКАЗ, 29 августа. /ТАСС/. Региональный операционный центр банка "Открытие" в четверг официально начал работу во Владикавказе.

"Сегодня мы торжественно открываем операционный региональный офис банка "Открытие", - сказал на церемонии открытия управляющий центром Олег Гулуев.

По его словам, банк готов предоставлять услуги физическим и юридическим лицам и работает в партнерстве с правительством Северной Осетии.

Центр расположен в центральной части Владикавказа на улице Коцоева. Он сможет принимать более 600 клиентов в день. В операционном офисе находится зона круглосуточного самообслуживания, универсальная профильная линия по предоставлению банковских продуктов, кассовая и переговорная зоны.

В настоящее время инфраструктура банковской группы в СКФО представлена 6 офисами "Открытия", 4 офисами "Бинбанка" и 1 - "Росгосстрах банка". Банк "Открытие" будет развивать сеть в городах присутствия с наибольшим потенциалом рынка и численностью населения более 100 тыс. человек.