Индекс Мосбиржи превысил 2700 пунктов

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Индекс Мосбиржи на торгах в четверг превысил 2700 пунктов впервые 9 августа 2019 года. Как свидетельствуют данные торговой площадки по состоянию на 12:30 мск, индекс вырос на 0,93% и достиг отметки в 2702,25 пункта.

Индекс РТС подрос на 0,84%, до 1277,39 пункта.

Курс доллара к рублю снизился на 0,14%, до 66,71 рубля, курс евро - на 0,08%, до 73,87 рубля.

Цена фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в октябре на бирже ICE в Лондоне опустилась на 0,12%, до $60,42 за баррель.

Лидерами роста на торгах являются акции "Газпрома" (+2,78%), "Лукойла" (+1,97%), "Интер РАО" (+1,83%), "Россетей" (+1,8%), ММК (+1,5%).