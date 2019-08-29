"Трансмашхолдинг" в 2020 году выпустит купейные двухэтажные вагоны нового поколения

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. "Трансмашхолдинг" (ТМХ) планирует в 2020 году передать Федеральной пассажирской компании ("дочка" РЖД) первую партию двухэтажных вагонов нового поколения, их могут оборудовать детскими комнатами и спортзалами. Об этом сообщил журналистам в кулуарах железнодорожного салона PRO//Движение.ЭКСПО заместитель генерального директора ТМХ Александр Лошманов.

"Это (купейные двухэтажные вагоны - прим. ТАСС) проект "2020", над которым мы сейчас усиленно работаем..., и уже в первом полугодии 2020 года мы передадим партию таких вагонов заказчику... Это тоже будет двухвагонный сцеп, то есть будет сформирована новая эргономика вагона. Появится также дополнительное место в вагоне, которое может быть использовано либо под вендинговые аппараты с кофемашинами, либо под какие-то детские комнаты. Есть предположение, что может даже быть организован небольшой спортзал в этих вагонах", - сказал он.

По словам Лошманова, холдинг уже завершает разработку дизайна вагонов. "Я думаю, что в ближайшее время мы уже начнем показывать первые образцы", - добавил замгенерального директора ТМХ.

Изменения коснутся и технических характеристик вагонов - ТМХ увеличит межремонтный пробег и установит на подвижной состав информационную систему мониторинга технического состояния. "В режиме онлайн будет собираться информация о работе основных систем поезда и передаваться в депо", - заключил Лошманов.

ФПК и Тверской вагоностроительный завод (входит в ТМХ) подписали контракт на сумму 237 млрд рублей на поставку 3730 пассажирских вагонов в течение семи лет. Согласно контракту, в 2019 году ФПК получит 525 вагонов, в том числе 48 вагонов нового модельного ряда.

Ранее ФПК презентовала купейные вагоны нового поколения производства ТМХ. Подвижной состав отличается повышенной комфортностью, оборудован кондиционерами, душевыми кабинами, микроволновками, дополнительными розетками USB и интернетом Wi-Fi.