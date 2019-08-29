ТМХ готов рассмотреть поставку поездов для линии между терминалами Шереметьево

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. "Трансмашхолдинг" заинтересован в поставке поездов для строящейся железнодорожной линии между северными и южными терминалами аэропорта Шереметьево и готов рассмотреть соответствующие предложения. Об этом в кулуарах железнодорожного салона PRO//Движение.ЭКСПО сообщил журналистам заместитель генерального директора ТМХ Александр Лошманов.

"Такого предметного обсуждения не было. При этом у нас есть электропоезд "Иволга", на базе которого может быть реализовано любое решение. Если будут сформулированы технические требования, мы с удовольствием рассмотрим такой вариант участия в этом проекте", - сказал топ-менеджер.

В августе заместитель генерального директора РЖД Андрей Макаров сообщил журналистам, что компания начала строительство железнодорожной линии, которая свяжет южный и северный терминальные комплексы аэропорта Шереметьево. Проект завершат в 2021 году, в 2022 году планируется открыть движение поездов.