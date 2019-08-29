Власти Якутии подписали соглашение о сотрудничестве с китайской корпорацией "Сириус"

ЯКУТСК, 29 августа. /ТАСС/. Правительство Якутии и китайская корпорация "Сириус" подписали соглашение о сотрудничестве на полях I нефтегазового форума республики, который проходит в Мирном на западе региона. Об этом ТАСС сообщил представитель регионального министерства промышленности и геологии.

"Правительство региона подписало соглашение о сотрудничестве с китайской корпорацией "Сириус" в сфере развития добычи нефти и природного газа, переработки, транспортировки и торговли продуктами нефти и природного газа", - отметил собеседник агентства.

Председатель совета директоров корпорации Так Жань сообщил журналистам, что китайская сторона предлагает рассмотреть комплексный проект по освоению, разработке, транспортировке и глубокой переработке природного газа в Якутии совместно с отраслевыми компаниями и инвесторами. По его словам, получена предварительная поддержка китайских и российско-китайских институтов развития.

Всего на полях форума подписано десять соглашений и протоколов о намерениях, в том числе между правительством региона и АО "Особая экономическая зона "Елабуга".

Запуск нового месторождения

В рамках форума ввели в промышленную эксплуатацию восточные блоки Среднеботуобинского нефтегазоконденсатного месторождения компании РНГ в 130 км от Мирного. Подтвержденные извлекаемые запасы нефти на восточных блоках составляют 28 млн тонн, газа - 14,3 млрд кубометров. В церемонии приняли участие глава Якутии Айсен Николаев. "У компании РНГ достаточно серьезный объем. В этом году ею добыто около 900 тыс. тонн нефти. В следующем году есть планы выйти на 1 млн 200 тыс. тонн. Эти показатели позволят компании стать третей по объему добычи нефти в Якутии", - сказал Николаев.

В рамках форума он также принял участие в открытии нового вахтового жилого комплекса компании Таас-Юрях Нефтегазодобыча. Он находится на территории Среднеботуобинского месторождения. Комплекс включает в себя корпуса общежитий и административно-бытовой комплекс с диспетчерской, откуда в реальном времени можно наблюдать за работой скважин и контролировать инфраструктуру промыслов.

О нефтегазовой отрасли Якутии

По словам министра промышленности и геологии Якутии Максима Терещенко, на территории республики реализуются крупнейшие федеральные проекты - "Сила Сибири", "Освоение Чаяндинского нефтегазоконденсатного месторождения".

"В регионе имеются все возможности для перехода от сырьевой модели экономики к высокопроизводительной перерабатывающей промышленности. Это наличие месторождений с суммарными прогнозными ресурсами 12 трлн кубометров газа и 2,5 млрд тонн нефти, четырех локальных газотранспортных систем, железной дороги "Нижний Бестях - Беркакит", связывающей Центральную Якутию с Байкало-Амурской магистралью (БАМ) и открывающей путь к рынкам Азиатско-Тихоокеанского региона. Наличие резерва пропускной способности газотранспортной системы "Средневилюйское газоконденсатное месторождение - Якутск" в объеме до 1,3 млрд кубометров в год", - рассказал министр в беседе с корр. ТАСС.

О форуме

I нефтегазовый форум проходит в Мирнинском районе 29-30 августа. В его работе участвуют около 200 экспертов, представителей нефтегазовых компаний и органов власти. В программу включены встречи в формате B2B ("бизнес и бизнес") и B2G ("бизнес и власть"), общее пленарное заседание, панельные дискуссии по блокам, семинар и презентации инвестпроектов.