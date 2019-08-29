Додон заявил о желании государства вернуть себе Кишиневский аэропорт

КИШИНЕВ, 29 августа. /ТАСС/. Власти Молдавии будут добиваться аннулирования сделки, по которой Кишиневский международный аэропорт перешел под управление компании Натаниэля Ротшильда NR Investments. Об этом президент Молдавии Игорь Додон сообщил в четверг на своей странице в Facebook, комментируя появившуюся в прессе информацию о смене владельца компании Avia Invest SR, которая взяла аэропорт в концессию.

Додон напомнил, что на прошлой неделе Высший совет безопасности (ВСБ) Молдавии высказался за аннулирование контракта с Avia Invest SR. "Если после заседания ВСБ некоторые государственные учреждения действовали в противоречии с тем, что было согласовано на заседании 23 августа, это очень серьезно, и компетентные органы должны расследовать этот факт, чтобы не допустить дальнейшего ущемления интересов Республики Молдова", - написал Додон.

Ранее президент Молдавии сообщил, что основанием для возвращения аэропорта государству могут служить "нарушения, допущенные прежним правительством при заключении договора". У ВСБ есть обоснованные подозрения, что при подписании контракта государству был нанесен ущерб, информировал Додон.

Как говорится в опубликованном в четверг в молдавской прессе сообщении NR Investments, 28 августа инвестор завершил покупку компании Komaksavia Airport Invest Ltd, которой принадлежат 95% акций Avia Invest SR. "Мы обязуемся быть абсолютно прозрачными в управлении Международным аэропортом Кишинева и помогать максимально использовать его потенциал, привлекая дополнительные инвестиции для увеличения трафика и удобства как авиакомпаний, так и их пассажиров", - цитируется слова Ротшильда в сообщении.

Единственную в Молдавии воздушную гавань в 2013 году передали в концессию сроком на 49 лет, арендатор обязался инвестировать в развитие комплекса порядка €245 млн, увеличить объем транзитного пассажиропотока аэропорта на 1,5 млн человек в год, а также выплачивать роялти государству в размере 1% доходов. Учредителями Avia Invest SR назывались российские компании - "Коломенский завод" (входит в "Трансмашхолдинг") и "Хабаровский аэропорт".