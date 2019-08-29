АСИ окажет информационную и консультационную поддержку 10 технологическим проектам

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Агентство стратегических инициатив (АСИ) окажет информационную, консультационную и административную поддержку 10 технологическим проектам, отобранным рабочей группой "Бизнес-проекты" экспертного совета агентства. Об этом сообщил в четверг журналистам заместитель гендиректора АСИ Игорь Карачин.

"Агентство стратегических инициатив окажет информационную, консультационную и административную поддержку 10 технологическим проектам. Такое решение было принято на заседании рабочей группы "Бизнес-проекты" экспертного совета АСИ 28 августа в Москве", - сказал он.

Так, в числе проектов, которым поддержка АСИ должна помочь преодолеть барьеры и выйти на новые рынки, - система предиктивной аналитики для тяжелой техники Clover Smartmaintance от компании Clover Group, имеющая перспективы использования в авиастроении, судостроении, станкостроении, машиностроении, энергетической и горной промышленности.

Среди отобранных рабочей группой также проект автономного беспилотного комплекса для инвентаризации складов, доставки грузов компании UVL, система онлайн-контроля загрузки высоковольтной сети, созданная компания RFSens, проект компании Unim по внедрению цифровых технологий по патоморфологической диагностике заболеваний, производство источников энергии на топливных элементах BMPower, производство трудногорючего полиэфирного стеклопластика методом RTM.

АСИ также поддержит конструкторское бюро (КБ) "Архипов", которое занимается производством противопаводковых ограничительных барьеров, Завод стеклопластиковых труб из Казани, который предлагает внедрять свою продукцию для нефтепроводов и трубопроводов, проект по переработке обедненного гексафторида урана и водного раствора фторида водорода от компании "Новые химические продукты" и проект по расширению производства износостойких антифрикционных материалов нового поколения от группы компаний Plastmass Group, которые применяются в медицине, судостроении, производстве электроники, для покрытия труб в теплообменниках.

По словам директора центра проектов направления "Новый бизнес" АСИ Светланы Егельской, в скором времени агентство планирует отобрать еще 10 проектов и представить экспертному совету.