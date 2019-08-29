Осипов: Забайкалье к 2026 году может вдвое сократить потребность в дотациях

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Забайкальский край может к 2026 году вдвое уменьшить свою потребность в дотациях. Как заявил врио главы региона Александр Осипов на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, это предусмотрено планом социально-экономического развития Забайкалья, который в настоящее время согласовывается.

"Уже к 2024 году мы можем на треть снизить степень дотационности, к 2026 году - вполовину и в последующем стать бездотационным регионом", - подчеркнул врио губернатора. По его словам, план был разработан по прямому указанию премьер-министра РФ Дмитрия Медведева. Этот документ предполагает привлечение 1,3 трлн рублей инвестиций, позволяет удвоить валовый региональный продукт и создать 60 тыс. новых рабочих мест.

По словам Осипова, реализацию плана сдерживает ситуация с тарифами. "Сейчас подготовлено два решения [по поводу тарифов], - отметил он. - По одному из них есть вариант принятия решения, может быть, даже с начала года. Поэтому просили бы Вашей поддержки".

Осипов подчеркнул, что в регионе уже начали реализацию 15 проектов, связанных с созданной 1 августа в Забайкалье территорией опережающего развития. По просьбе президента врио губернатора рассказал, что на Удокане "идет нарезка карьера, идет подготовка извлекающей фабрики, строится инфраструктура". "Мы параллельно договорились <...> о том, что будем поддерживать социальной инфраструктурой, делать специальные профессиональные, образовательные учреждения, по всем видам социального обеспечения помогать", - добавил Осипов.