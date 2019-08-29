Срок выдачи справки о статусе налогового резидента России сократится в четыре раза

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Документ, подтверждающий статус налогового резидента РФ, можно будет получить в четыре раза быстрее, сообщает пресс-служба Минфина.

"Если заявление о предоставлении документа подается в электронном виде, срок сокращается с 40 дней до 10 дней. В случае подачи заявления на бумажном носителе - до 20 дней", - говорится в сообщении.

Соответствующий проект приказа ФНС России находится на регистрации в Минюсте, уточняют в ведомстве.

Решение о сокращении сроков предоставления справки, подтверждающей статус налогового резидента, принято по поручению первого вице-премьера - министра финансов РФ Антона Силуанова в ответ на предложения представителей малого и среднего бизнеса.

Налоговыми резидентами России считаются российские граждане, а также те, у кого есть вид на жительство и кто проводит в России более 183 дней в году.