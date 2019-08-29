Чистая прибыль "Русгидро" в I полугодии упала на 16,6%

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Генерирующая компания "Русгидро" в I полугодии 2019 года снизила чистую прибыль по МСФО, приходящуюся на акционеров, на 16,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 31,1 млрд рублей, следует из отчета компании.

Выручка составила 181,6 млрд рублей - практически на уровне I полугодия 2018 года (181,3 млрд рублей).

Показатель EBITDA за отчетный период упал на 15,3% - до 50,77 млрд рублей.

В январе-июне 2019 года компания получила 19,2 млрд рублей государственных субсидий против 20 млрд рублей годом ранее.

"Русгидро" - один из крупнейших российских энергетических холдингов, объединяющий более 90 объектов возобновляемой энергетики в РФ и за рубежом, тепловые электростанции и электросетевые активы на Дальнем Востоке, а также энергосбытовые компании и научно-проектные институты.

Установленная мощность электростанций, входящих в состав "Русгидро", включая Богучанскую ГЭС, составляет 39 ГВт. Крупнейшими акционерами "Русгидро" являются Российская Федерация (60,6%) и банк ВТБ (13,3%).