Reuters: Польша и США заключат соглашение о безопасности внутри сетей 5G

ТАСС, 29 августа. Правительство Польши намерено подписать соглашение о сотрудничестве с США по сетям пятого поколения. Как сообщило в четверг агентство Reuters со ссылкой на источник в кабмине, соглашение будет касаться безопасности обеспечения работы сетей.

"Ожидается, что это соглашение будет подписано, это общая декларация, цель которой - обеспечение безопасности и будущее сотрудничество", - рассказал собеседник агентства.

В своих заявлениях представители США ранее говорили о нежелательности для них появления китайский сетей 5G в стране. В январе стало известно, что польские власти задержали сотрудника корпорации Huawei, занимающейся развертыванием 5G в Европе, по подозрению в шпионаже в пользу КНР. Сообщалось также, что Польша намерена отказаться от использования оборудования Huawei при внедрении 5G, однако решение по этому вопросу пока не принято.