Вице-премьер Госсовета КНР возглавит китайскую делегацию на ВЭФ

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Китай направит на Восточный экономический форум (ВЭФ) представительную делегацию, которую возглавит вице-премьер Госсовета страны Ху Чуньхуа. Об этом сообщил посол Китая в Москве Чжан Ханьхуэй, слова которого распространил в четверг фонд "Росконгресс".

"Форум во Владивостоке посетит представительная официальная делегация КНР, которую возглавит вице-премьер Госсовета КНР Ху Чуньхуа", - сказал Чжан Ханьхуэй на встрече с советником президента России Антоном Кобяковым.

В состав делегации войдут представители крупнейших китайских компаний, таких как Alibaba, Asia Fortune Forum, Bank of China, COFCO, CAMC Engineering, State Grid Corporation, China Railway International Group, отмечается в сообщении фонда.

Кроме того, запланировано участие представителей Китайского комитета по содействию международной торговле, Китайской ассоциации по развитию предприятий за рубежом, Организации по развитию и кооперации глобального энергетического объединения, Союза китайских предпринимателей в России, добавили в "Росконгрессе".

Пятый Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке 4-6 сентября. Его организатором выступает фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер, официальное фотохост-агентство и модератор зоны презентаций инновационных возможностей Дальнего Востока.