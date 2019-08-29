Набсовет ВЭБ.РФ одобрил участие в финансировании строительства четвертого участка ЦКАД

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Наблюдательный совет ВЭБ.РФ одобрил участие госкорпорации в финансировании строительства четвертого участка Центральной кольцевой автодороги в Московской области. Об этом журналистам сообщил глава ВЭБ.РФ Игорь Шувалов.

"Мы сегодня доложили наблюдательному совету по финансированию четвертого участка ЦКАД. Мы, переговорив с кредиторами, это в том числе и Евразийский банк развития, и Сбербанк, договорились, что ВЭБ на себя возьмет часть младшего и часть старшего долга. Мы создали условия, при которых другие кредиторы чувствуют уверенность в том, что этот проект является возвратным, эффективным, и что стройка будет завершена в срок. Решение по этому проекту принято положительное", - сказал Шувалов.

Ранее стоимость строительства четвертого участка оценивалась в 85,4 млрд рублей (из которых 49,7 млрд рублей вносит государство, 35,7 млрд рублей - инвесторы). Однако в апреле министр транспорта РФ Евгений Дитрих сообщил, что ЦКАД-4 подорожает на 2,6 млрд рублей из-за переноса сетей и изъятия дополнительных земель. Средства должны предоставить частные инвесторы.

Вице-премьер Максим Акимов отмечал, что правительство РФ может допустить ВЭБ к участию в проекте строительства ЦКАД-4. При этом он напомнил, что "там существуют некоторые ограничения, запрещающие компаниям с госучастием выступать в качестве инвесторов". Глава госкомпании "Автодор" Вячеслав Петушенко ранее сообщал, что основной пул инвесторов для строительства четвертого участка ЦКАД сформирован, указав, что в числе инвесторов присутствует ВЭБ.РФ.

О проекте

Четвертый участок ЦКАД пройдет по юго-востоку Московской области, от пересечения с автомобильной дорогой М-7 "Волга" до пересечения с автомагистралью М-4 "Дон". Этот отрезок будет проходить через Ногинский, Павлово-Посадский, Воскресенский и Раменский районы, городские округа Электросталь и Домодедово.

Строительство ЦКАД началось в 2014 году. Трасса протяженностью 336,5 км пройдет приблизительно в 50 км от МКАД параллельно А-107 Московскому малому кольцу ("Малая бетонка"). Проект разделен на пять участков. Достроить четвертый участок ЦКАД должны были к концу 2018 года, потом срок сдвинулся на декабрь 2019 года, а позднее - на октябрь 2021 года.