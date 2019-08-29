Дорожники изменили схему движения транспорта на участке трассы Р-217 "Кавказ" в Адыгее

МАЙКОП, 29 августа. /ТАСС/. Схема движения транспорта на реконструируемом участке трассы Р-217 "Кавказ" в Майкопе изменена до июня 2020 года, это вызвано необходимостью завершения строительства крупнейшей в республике транспортной развязки, сообщили журналистам в четверг в пресс-службе Управления федеральных автомобильных дорог "Черноморье" Федерального дорожного агентства (Росавтодор).

"На въезде в город и выезде из Майкопа в направлении Лабинска и Армавира до 1 июня 2020 года изменена схема движения: на км 103 федеральной дороги "Подъезд к г. Майкопу" начался завершающий этап строительства транспортной развязки. К сожалению, окончание строительства путепровода над железнодорожными путями, являющегося ключевым элементом возводимой развязки, невозможно без временного полного перекрытия движения в зоне строительства", - сказали в пресс-службе управления.

Теперь в соответствии с утвержденной временной схемой организации дорожного движения автомобилистам, направляющимся в Лабинск Краснодарского края, придется делать крюк в несколько километров с выездом на 102 км автомобильной дороги Р-217 "Кавказ". Все работы по строительству развязки завершат в будущем году, уточнили в пресс-службе ведомства.

"В увязке с вводимым уже в этом году десятикилометровым участком "км 92 - км 102" подъезда к г. Майкопу от Р-217 "Кавказ" развязка обеспечит эффективную логистику въезда-выезда из столицы Адыгеи на одном из трех ключевых транспортных направлений - северо-восточном. Это направление обеспечивает коммуникацию столицы Адыгея с территориями Краснодарского края, Ставропольским краем, республиками Северного Кавказа", - добавили в пресс-службе управления.

Ранее сообщалось, что реконструкция автодороги, начатая в минувшем году, вызвана постоянно увеличивающейся транспортной нагрузкой на подъезде к Майкопу со стороны Армавира Краснодарского края. После окончания строительства на трассе появится четыре полосы движения, она будет доведена до первой категории. Дорогу оградят металлическими барьерами, на ней будут установлены шумозащитные экраны и автобусные остановки, оборудовано уличное освещение. Общая стоимость работ - 5,7 млрд рублей федеральных средств.