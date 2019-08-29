Общественный транспорт Петербурга очистят от рекламы в 2020 году

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 августа. /ТАСС/. Размещение рекламы на бортах общественного транспорта планируют полностью запретить в 2020 году в Санкт-Петербурге, сообщил журналистам глава комитета по транспорту города Александр Головин.

"Это непозволительно, чтоб транспорт был с рекламой. Он должен быть узнаваем гражданами. Сейчас на сайте у нас проводится конкурс на цвет транспорта и каждый человек должен видеть, что это общественный транспорт. Я думаю, что если рекламы не будет - горожане это оценят", - сказал он.

По мнению главы комитета, в вопросе отказа от нанесения рекламы не важен вопрос того, что перевозчики могут потерять средства, получаемые ими от рекламодателей. "Я не думаю, что тут должна влиять экономика. Тут ставится вопрос о безопасности движения и вид города, потому что транспорт - это вид нашего города. Мы не обклеиваем фасады на Невском проспекте рекламой, и с автобусами то же самое", - отметил Головин.

Ранее на сайте городского комитета по транспорту был размещен проект регламента, в котором говорилось о запрете размещения рекламы на бортах общественного транспорта. Размещение рекламной информации, согласно регламенту, допускалось только внутри салона.

В 2020 году в городе также планируют ввести еще несколько новых требований для перевозчиков в рамках реформы транспорта, в частности, появится требование об оборудовании автобусов кондиционерами и подключении их к комплексной информационной системе управления городским и пригородным пассажирским транспортом.