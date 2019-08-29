В Северной Осетии на 45,6% увеличится производство растениеводческой продукции за пять лет

ВЛАДИКАВКАЗ, 29 августа. /ТАСС/. Северная Осетия планирует в ближайшие пять лет нарастить производство растениеводческой продукции на 45,6%. Об этом сообщил министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев на совещании во Владикавказе.

"В мае текущего года на совещании по развитию экспорта СКФО мы рассмотрели вопросы наращивания объемов внешней торговли сельхозпродукции, в том числе из Северной Осетии. На этом совещании Вячеслав Зелимханович (глава республики Битаров - прим. ТАСС) обозначил перспективные планы отрасли, отметив, что республика планирует в ближайшие пять лет нарастить производство растениеводческой продукции на 45,6%, скота и птицы на 30% и мясной продукции - на 8,4%", - сказал Патрушев.

По его словам, в настоящее время в республике уже есть наглядные примеры по наращиванию объемов продукции на экспорт. Так, агропредприятие "Казачий хутор" поставляет яблоки за рубеж, например в Саудовскую Аравию.

Министр отметил, что в прошлом году объем сельхозпроизводства в Северной Осетии вырос на 15,7%. В отрасли растениеводства рост составил 27,4%, урожай зерновых вырос на 20%, составив более 760 тыс. т. Кроме того, на 60% увеличился сбор картофеля.