Индустриальный промышленный парк появится в Дагестане для привлечения инвесторов

МАХАЧКАЛА, 29 августа. /ТАСС/. Индустриальный промышленный парк будет создан в Кизилюрте для привлечения в город потенциальных инвесторов и предпринимателей, а также создания новых рабочих мест. Об этом в четверг сообщается на сайте мэрии города.

"В Кизилюрте будет создан индустриальный промышленный парк <…> Создание индустриального парка позволит привлечь в Кизилюрт потенциальных инвесторов, активных бизнесменов и предпринимателей, пользоваться в дальнейшем финансовой федеральной и региональной поддержкой, увеличить инвестиционную привлекательность города с созданием новых рабочих мест и производств", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в Кизилюрте есть потенциал для роста промышленности и свободные доступные площадки с развитой инфраструктурой.

"Представители ООО "Евроресурс" и ООО "Пионер" подтвердили свое намерение выступить инициаторами создания индустриального парка "Кизилюрт" и якорными резидентами", - добавили в пресс-службе.