Индексы Мосбиржи и РТС по итогам дня выросли на 1,4%

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Индексы Мосбиржи и РТС выросли к завершению торгов. Индекс Мосбиржи вырос на 1,38% - до 2714,25 пункта, индекс РТС увеличился на 1,44% - до 1284,94 пункта, следует из данных торгов.

Курс доллара на Московской бирже по состоянию на 19:09 мск снизился на 0,5% - до 66,50 рубля, курс евро опустился на 0,6% - до 73,50 рубля.

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в ноябре 2019 года на бирже ICE в Лондоне выросла на 0,6% - до 60,3 доллара за баррель.

"В пятницу российский рынок может попытаться закрепиться выше 2700 пунктов по индексу Мосбиржи. Основой для активизации покупок риска может послужить новостной фон по переговорам США и КНР по торговой сделке", - прогнозирует инвестиционный стратег "БКС Премьер" Александр Бахтин.

"Кроме того мы ждем сохранения ценовой конъюнктуры в нефти выше $60. Из важной статистики завтрашнего дня стоит обратить внимание на данные по доходам и расходам потребителей в США за июль, а также данные по розничным продажам в Германии. Прогнозный диапазон по курсу рубля - 66,3-66,9", - добавил он.