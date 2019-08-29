Reuters: США надеются, что в ближайшие месяцы ЕС введет санкции против Венесуэлы

ВАШИНГТОН, 29 августа. /ТАСС/. США ожидают, что Европейский союз в ближайшие месяцы введет санкции в отношении Венесуэлы. Об этом сообщило в четверг агентство Reuters со ссылкой на спецпредставителя Соединенных Штатов по Венесуэле Эллиотта Абрамса.

Абрамс, по данным агентства, утверждал, что президент Венесуэлы Николас Мадуро все больше полагается на финансовую поддержку "Роснефти". В то же время он отметил, что российская компания, осуществляя операции с венесуэльской нефтью, не нарушает американских санкций.

"Роснефть" является одним из крупнейших инвесторов в Венесуэле. Российская компания реализует совместные с государственной нефтегазовой компанией Венесуэлы PDVSA проекты по разведке и добыче нефти: Petromiranda, Petrovictoria, Petromonagas, Boqueron и Petroperija.

Ситуация вокруг Венесуэлы

5 августа президент США Дональд Трамп подписал указ о полной блокировке собственности правительства Венесуэлы в американской юрисдикции и запрете на любое предоставление ему финансовых средств, товаров и услуг. Блокировка распространяется на активы всех ведомств правительства латиноамериканской страны, а также Центрального банка Венесуэлы и государственной нефтяной компании PDVSA.