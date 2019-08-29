NYT: сервис Le Tote приобретает старейший сетевой универмаг США Lord & Taylor

ТАСС, 29 августа. Старейшая в США торговая компания Hudson's Bay Company (HBC) заключила сделку о продаже сервису проката одежды Le Tote принадлежащей ей сети универмагов Lord & Taylor. Об этом в ночь на четверг сообщила газета The New York Times.

Сумма сделки составит $100 млн. По словам соучредителя и исполнительного директора Le Tote Ракеша Тондона, регулярные продажи Lord & Taylor продолжатся, но слияние "расширит перечень предлагаемых товаров на миллионы единиц".

"Мы рады достижению соглашения с Le Tote, оно позволит создать новую модель [работы] Lord & Taylor, объединяющую возможность подписки на прокат модной одежды и традиционную розничную торговлю, - заявила исполнительный директор HBC Хелена Фолкс. - Инновационный подход Le Tote - лучший шаг для Lord & Taylor, его постоянных клиентов и преданных партнеров".

Отмечается, что HBC продолжит владеть всеми объектами недвижимости, связанными с Lord & Taylor. Компания также обязалась оплачивать аренду помещений в течение трех лет.

Магазин Lord & Taylor открылся в Нью-Йорке в 1826 году, став первым универмагом в США. Владеющей им Hudson's Bay Company также принадлежит сеть универмагов Saks Fifth Avenue, специализирующаяся на модных брендах.

Le Tote - стартап в сфере аренды одежды. Компания была создана в 2012 году.