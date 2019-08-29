Инвестиционные проекты на сумму 200 млрд рублей реализуют на Ставрополье в 2019 году

СТАВРОПОЛЬ, 29 августа. /ТАСС/. Инвесторы реализуют проекты на сумму порядка 200 млрд рублей на территории Ставропольского края в 2019 году. В работе сейчас более 200 проектов, сообщил журналистам в четверг министр экономического развития региона Сергей Крынин.

"Всего реализуется 209 инвестиционных проектов, которые курирует Минэкономразвития края, общая сумма инвестиций порядка 200 млрд рублей <…> В целом в экономику края с 2015 года по 2018 год вложено порядка 550 млрд рублей", - сказал он на площадке Северо-Кавказского информационного центра ВГТРК.

Рост внебюджетных инвестиций в регионе в 2018 году составил 5%, их общий объем - порядка 145 млрд рублей. "Это серьезное достижение, такого показателя не было никогда. Задача стоит развиваться еще более серьезными темпами", - подчеркнул Крынин.

По данным министерства, инвесторы реализуют в регионе проекты в сфере промышленности, сельского хозяйства, туризма. На Ставрополье у них есть возможность получать льготы по налогам, имуществу, также на льготных условиях выделаются и земли под некоторые инвестпроекты.

"У нас на сегодняшний день заключено 32 инвестиционных соглашения на территории края, по которым мы предоставляем льготы по налогу на имущество и части налога на прибыль. На 1 рубль льгот, которые мы предоставили как край, мы получили 11 рублей инвестиций, это существенная сумма", - пояснил министр.