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Северный Кавказ

Мероприятия для роста производительности труда начали на 10 предприятиях Ставрополья

Еще порядка 15 предприятий подали заявку на участие в программе, сообщили власти региона

СТАВРОПОЛЬ, 29 августа. /ТАСС/. Специалисты начали мероприятия по повышению производительности труда на 10 предприятиях Ставропольского края в рамках национального проекта. Еще порядка 15 предприятий подали заявку на участие в программе, сообщил журналистам в четверг министр экономического развития Ставрополья Сергей Крынин.

"Уже 10 предприятий края участвуют в данной программе при поддержке экспертов Федерального центра компетенций <…> Мы активно встречаемся с предприятиями по территориям, еще дополнительно в работе находятся порядка 15 заявок. Количество желающих участвовать в этом процессе каждый день растет", - сказал он.

В течение пяти лет в программу повышения производительности труда на Ставрополье планируется вовлечь более 130 предприятий. "Видимый эффект налицо - предприятия, которые прошли хотя бы одну-две волны [работы в рамках программы], заявляют, что эффективность производства, финансово-хозяйственной деятельности улучшается на 15-20%. Это минимальные значения, озвученные предприятиями", - пояснил министр.

На Ставрополье создан региональный центр компетенций, специалисты которого также начнут работу на предприятиях региона. "Каждый производитель заинтересован в улучшении деятельности своего предприятия, а эта программа позволяет бесплатно участвовать в проекте. За границей, чтобы улучшить показатели производительности, компании платят большие деньги", - отметил Крынин.

Внедрение технологий повышения эффективности производства в стране проходит в рамках нацпроекта "Производительность труда и поддержка занятости". Ключевой целью нацпроекта является ускорение роста производительности труда до 5% в год к 2024 году против 1,4% в 2018 году на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики, таких как обрабатывающие производства, сельское хозяйство, транспорт и строительство.

Теги
РоссияСеверный КавказСКФОСтавропольский край
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