Эксперты оценили потери российских нефтяников от демпфера в 2019 году в 47 млрд рублей

Весна и осень прошлого года запомнились многим резким ростом цен на бензин на фоне волатильности котировок нефти. С января по ноябрь бензин в России в среднем подорожал почти на 9%, тогда как инфляция за этот период, по данным Росстата, составила лишь 3,4%.

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. С января 2019 года, когда начал действовать демпфирующий механизм в нефтяной отрасли, компенсирующий компаниям недополученные доходы при поставках топлива на внутренний рынок, государство возместило нефтяникам почти 180 млрд рублей. Но их потери оказались на 47 млрд рублей больше, подсчитали эксперты - участники круглого стола в ТАСС. И хотя механизм все еще позволяет удерживать цены на топливо в пределах инфляции, сбои в его работе могут возникнуть, если доллар подорожает до 70 рублей, считают они.

В прежние годы сдерживать избыточный рост цен на топливо позволяла привязка курса рубля к доллару. Однако после введения механизма бюджетного правила, согласно которому дополнительные доходы от продажи нефти дороже $40 за баррель направляются в резервы, эта зависимость снизилась. Тогда стабилизировать ситуацию позволил ручной механизм - правительство подписало соглашения с крупнейшими нефтяными компаниями о заморозке цен на топливо до апреля 2019 года. Потом его продлили еще на три месяца.

Чтобы компенсировать нефтяникам потери от поставок топлива на внутренний рынок по фиксированный цене при гораздой более высокой экспортной альтернативе, правительство с 1 января 2019 года ввело в действие демпфирующий механизм. Он предусматривал, что государство возмещает компаниям до 60% разницы между условной внутренней ценой на топливо и более высокими экспортными ценами.

Однако если цены на внутреннем рынке оказываются более выгодными, нефтяники должны были сами доплачивать в бюджет. После того, как в первом квартале этого года демпфер сработал именно по этому сценарию, компании настояли на его корректировке. С 1 июля 2019 года размер компенсации вырос до 75% для бензина и до 70% для дизтоплива.

Идеальной формулы нет

За первые семь месяцев 2019 года нефтяники потеряли 226 млрд рублей, получив в качестве компенсации 179 млрд рублей, подсчитал генеральный директор исследовательской группы "Петромаркет" Иван Хомутов. "Демпфер не сработал так, как задумывался, а лишь выступил неким механизмом компенсации части убытков для нефтяников", - пояснил он.

Несмотря на демпфер, экспорт топлива по-прежнему остается для компаний выгоднее, чем поставки на отечественный рынок, согласился главный экономист Vygon Consulting Сергей Ежов. Однако в целом, считает он, при текущих ценах на нефть - $60-65 за баррель - механизм работает "вполне удовлетворительно", компенсируя 70-90% потерь компаниям от продажи моторных топлив на внутреннем рынке.

Однако аналитик кампании "Финам" Алексей Калачев не согласился с утверждением об убыточности нефтяного бизнеса из-за регуляторных мер. Он напомнил, что многие компании выигрывают от работы на внешних рынках и экспорта нефтепродуктов.

"Я с этим согласен - они прибыльные. Просто добыча генерирует такую EBITDA, что она перекрывает все убытки переработки. Но нужно понимать, что если этот сегмент заводить в убытки, вы не стимулируете его развитие", - парировал ему Хомутов.

В целом участники круглого стола в ТАСС были единодушны в том, что демпфер - вынужденный и ограниченный в своей эффективности механизм. "Бюджетное правило работает, модифицировать мы его не хотим, поэтому получаем ситуацию, когда малейший рост цен на мировом рынке транслируется в рост цены бензина", - указал заместитель директора Института народнохозяйственного прогнозирования РАН Александр Широв.

Вся эта конструкция, с учетом нацеленности на низкую инфляцию и невозможности отменить топливные акцизы, "в которой нельзя поступиться ни одним элементом, приводит как раз к тому, что мы сейчас имеем", отметил Широв. "Какие-то из этих "красных флажков" надо снимать. Это задача экономической политики. Либо мы должны иметь другое бюджетное правило, либо мы должны повысить параметры таргетирования инфляции", - считает он.

Эксперты напомнили, что действующий механизм регулирования топливного рынка работает не во всем диапазоне курса рубля. "Если курс достигнет 70 рублей за доллар, то опять система выйдет из равновесия, и надо будет искать варианты", - говорят они. В этом случае потребуется новая коррекция демпфера. Поэтому необходимо в целом задуматься о новой системе налогообложения нефтяной отрасли, резюмируют эксперты.

"Но сейчас все заняты приведением демпфера в эффективное состояние. Что будет дальше - непонятно", - заключили участники круглого стола.