Медведев в Астрахани проведет совещание о развитии водохозяйственного комплекса Волги

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев в пятницу проведет в Астрахани совещание о развитии водохозяйственного комплекса в бассейне Волги. Об этом сообщает пресс-служба правительства РФ.

В совещании примут участие вице-премьер Максим Акимов, министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин, министр энергетики Александр Новак, министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Владимир Якушев и главы регионов.

Также председатель правительства проведет рабочую встречу с врио губернатора Астраханской области Игорем Бабушкиным.

Во время поездки Медведев примет участие в церемонии открытия Всероссийского театрального марафона в Южном федеральном округе, в которой также будут участвовать вице-премьер Ольга Голодец и министр культуры Владимир Мединский.

Оздоровление Волги

Федеральный проект "Оздоровление Волги" входит в состав национального проекта "Экология". Он включает в себя такие меры, как строительство комплекса гидротехнических сооружений для дополнительного обводнения реки Ахтубы, экологическая реабилитация 1,5 тыс. га водных объектов Нижней Волги, ликвидация и рекультивация 43 объектов накопленного экологического вреда. Также предполагается провести расчистку и углубление дна не менее 281 км каналов-рыбоходов, восстановить не менее 26,9 тыс. га водных объектов Нижней Волги, расчистить участки водных объектов Нижней Волги протяженностью 319 км.

Кроме того, будут построены и реконструированы 89 водопропускных сооружений, подняты и утилизированы 95 затонувших судов в акватории реки.

Ключевая задача федерального проекта - строительство и реконструкция очистных сооружений, обеспечивающих сокращение отведения в реку Волгу и ее притоки загрязненных сточных вод. Планируется, что этот показатель будет снижен в три раза, с 3,17 куб. км в 2018 году до 1,05 куб. км к 2024-му. В проекте принимают участие 16 регионов: Марий Эл, Татарстан, Чувашия, Астраханская, Волгоградская, Вологодская, Ивановская, Костромская, Московская, Нижегородская, Самарская, Саратовская, Тверская, Ульяновская, Ярославская области и город Москва.

Общий объем финансирования до 2024 года составит 205 млрд рублей. В 2019 году из федерального бюджета на эти цели планируется выделить 17,6 млрд. Больше всего предполагается потратить на сокращение доли загрязненных сточных вод (15,6 млрд рублей) и меры по расчистке и углублению дна каналов-рыбоходов, восстановлению водных объектов Нижней Волги (600 млн рублей).

Аналогичные региональные программы по оздоровлению Волги утверждены во всех регионах, участвующих в реализации федерального проекта.

Театральный марафон

Всероссийский театральный марафон - крупнейшее событие Года театра, в котором участвуют все 85 регионов России. Он стартовал в январе во Владивостоке и завершится в конце года в Калининграде. Марафон проходит в виде театральной эстафеты: региональные театры отправляются с гастролями и передают специальный символ марафона следующему театру-участнику.

Астрахань, которая в пятницу примет эстафету, станет 61-м городом - участником марафона. Астрахань первая за время его проведения представит оперу - "Руслан и Людмила", которая пройдет в естественных декорациях Астраханского кремля под открытым небом.

В рамках марафона в Астраханском кремле перед началом оперы свои театральные и национальные традиции представят также делегации из Адыгеи, Краснодарского края, Ростовской, Волгоградской, Астраханской областей, Калмыкии, Крыма, Севастополя. Кроме того, будут работать передвижные выставки и иммерсивный театр, благодаря которому гости станут непосредственными участниками театрализованного представления. Одновременно в городе пройдут творческие встречи и мастер-классы с известными деятелями театрального искусства.

В соответствии с указом президента РФ Владимира Путина 2019 год объявлен Годом театра. В его рамках запланированы масштабные международные и всероссийские мероприятия.