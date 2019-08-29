Apple предоставит независимым сервисам по ремонту в США доступ к заводским запчастям

НЬЮ-ЙОРК, 30 августа. /ТАСС/. Американская компания Apple будет поставлять оригинальные запчасти неавторизованным сервисам по ремонту ее продуктов. Об этом говорится в заявлении компании, опубликованном в четверг на ее сайте.

Так, согласно опубликованным данным, компания из Купертино (штат Калифорния) запускает в США программу независимого ремонта (Independent Repair Provider Program), в которой смогут принять участие сервисы, не включенные в список авторизованных сервисных центров (Apple Authorized Service Providers - AASP). Позднее планируется расширить ее действие и на другие страны. Ранее оригинальные запчасти могли получить только сервисы из списка AASP.

"Для того чтобы лучше отвечать запросам наших клиентов, мы облегчаем независимым сервисам на территории США получение доступа к ресурсам, доступным авторизованным сервисным центрам Apple", - указывает в заявлении директор Apple по производственным вопросам Джефф Уильямс. Согласно опубликованной информации, вступление в программу не подразумевает каких-либо взносов со стороны компаний, предоставляющих услуги по ремонту. Единственным условием для получения доступа к заводским запчастям является наличие в штате сервиса специалиста, прошедшего проверку в Apple.

Основанная в 1976 году Apple производит смартфоны iPhone ("Айфон"), планшетные компьютеры iPad, ноутбуки MacBook, настольные компьютеры iMac, музыкальные плееры iPod ("Айпод") и другую высокотехнологичную технику. Корпорация со штаб-квартирой в Купертино - одна из крупнейших в мире: ее рыночная капитализация составляет около 950 млрд долларов.