WSJ: Saudi Aramco может выйти на IPO в Токио, Лондоне или Гонконге

НЬЮ-ЙОРК, 30 августа. /ТАСС/. Государственная нефтяная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco рассматривает возможность осуществить первичное размещение акций (IPO) в два этапа в 2020-2021 годах. Первый этап IPO может пройти в Лондоне или Гонконге, второй - в Токио, сообщила в четверг газета The Wall Street Journal.

По данным ее источников, Saudi Aramco склоняется к тому, чтобы на втором этапе разместить свои акции на Токийской фондовой бирже. При этом неопределенность вокруг выхода Великобритании из ЕС и протесты в Гонконге снижают для госкомпании привлекательность лондонской и гонконгской фондовых бирж.

Согласно публикации, Saudi Aramco в августе возобновила проработку планов первичного размещения 5% своих акций. Госкомпания изначально планировала привлечь за счет IPO $100 млрд, однако в настоящий момент эта цифра пересматривается.

Министр энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии Халед бен Абдель Азиз аль-Фалех в начале июля сообщил журналистам, что Saudi Aramco может выйти на IPO в 2020-2021 годах, процесс подготовки к публичному размещению акций не остановлен. Аль-Фалех подтвердил планы возвращения компании на рынок внешних заимствований, однако отметил, что вряд ли это произойдет в текущем году.

О планах проведения IPO Saudi Aramco было объявлено еще в начале 2016 года. Но размещение несколько раз откладывалось, а в августе 2018 года подготовка к IPO и вовсе была заморожена. Причиной послужила покупка акций нефтехимической корпорации Saudi Basic Industries.